IO DATA présente un SSD portable de 4 To, le G-DRIVE SSD.



Dans la série de SSD portables G-DRIVE de la marque professionnelle SanDisk réside, une variante de grande capacité avec une capacité de 4 To a été introduite.







L'interface est USB 3.2 Gen.2 avec une bande passante de 10 Gbps et une vitesse de transfert allant jusqu'à 1 050 Mo/sec. L'appareil dispose d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 12 heures. En outre, la fonction de protection des données est assurée par des capacités de cryptage matériel et de verrouillage par mot de passe.







De plus, en plus de ses performances exceptionnelles en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière au niveau IP67, le boîtier présente une résistance aux chocs qui passent le test de chute d'une hauteur maximale de 3 m, ce qui permet de transporter des données sensibles en toute confiance.



Les dimensions extérieures sont les suivantes : 50 mm en largeur, 95 mm en profondeur, 15 mm en hauteur, et 90 g en poids. Le produit est compatible avec macOS 10.11 ou ultérieur, Windows 10 ou ultérieur, et il est accompagné d'une garantie fabricant de 5 ans.



Son prix est de : 779 Dollars.



THE GURU3D