MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix MAG281 URV.



Un écran à cristaux liquides 4K de 27,9 pouces avec un écran IPS qui offre un large angle de vision et un taux de contraste élevé. Malgré le fait qu'il fasse partie de la série de jeux "MAG", il peut supporter des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz. Grâce à la couverture de 97 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et à la conformité à la norme VESA Display HDR 400 de la gamme dynamique élevée.







Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 20 degrés, une plage de pivotement de -45 à 45 degrés, une plage de pivotement de -90 à 90 degrés et une plage de hauteur de 0 à 130 millimètres. Une fonction de mise à jour du firmware est disponible via USB et une fonction d'éclairage compatible avec Mystic Light est incluse. Les spécifications primaires comprennent un temps de réaction de 4 ms, une luminosité de 300nit (standard)/400nit (au pic HDR), un rapport de contraste de 1 000:1, une couleur d'affichage d'environ 1,07 milliard de couleurs et un angle de vision horizontal/vertical de 178°. Les spécifications supplémentaires comprennent : Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.2ax1, HDMI2.0x2, USB2.0 Type-Ax2, USB2.0 Type-Bx1, prise écouteurs x1, etc.







Les dimensions sont de : 638,27 mm de largeur, 233,68 mm de profondeur, 408,22 mm de hauteur et pèse 7,6 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



