GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère : La Z690M DS3H DDR4.



Les cartes mères Z690 sont assez chères et commencent souvent à 250 USD/EUR. Dans cet état d'esprit, si vous supprimez certaines caractéristiques, vous pouvez fabriquer une carte mère moins chère. C'est ce qu'a fait Gigabyte.







DES PERFORMANCES INÉGALÉES



Avec une technologie qui évolue si rapidement, GIGABYTE suit toujours les dernières tendances et fournit à ses clients des fonctionnalités avancées et les dernières technologies. Les cartes mères GIAGBYTE de la série Z690 sont dotées d'une solution d'alimentation améliorée, des derniers standards de stockage et d'une connectivité exceptionnelle afin de permettre des performances optimales pour les jeux.







Optimisation des cœurs hybrides



Avec la nouvelle technologie Intel Hybrid, GIGABYTE crée exclusivement deux nouveaux profils " CPU Upgrade " dans le BIOS pour répondre aux différents scénarios des utilisateurs en ajustant la politique d'activation et de tension des P-Core et E-Core.







HDMI 2.0 pour l'affichage 4K UHD et prise en charge de HDCP 2.2



La norme HDMI 2.0, qui est rétrocompatible avec la norme HDMI 1.4, offre une bande passante de 18 Go/s, soit près du double de celle de la génération précédente. Cela permet aux utilisateurs de transférer plusieurs flux vidéo, ainsi qu'un rapport cinématique natif de 21:9 (dans lequel la plupart des films sont tournés), offrant ainsi la meilleure expérience visuelle aux spectateurs.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D