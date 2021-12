Genesis annonce le casque Neon 750 RGB White.



Le casque Genesis Neon 750 RGB est lancé une nouvelle fois - en blanc. Le modèle 750 RGB White enchantera les joueurs par sa qualité premium, tant au niveau de l'exécution de la fabrication que des performances sonores. L'ensemble comprend également un éclairage RGB, qui rompt la couleur blanche et permet une personnalisation plus poussée.







Le casque Neon 750 RGB White est le modèle phare des oreillettes de Genesis. L'appareil blanc est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme. Le fabricant indique que l'arceau et les oreillettes, qui peuvent être réglées sur l'axe horizontal, sont recouverts de cuir de haute qualité. Le câble est fixé à l'aide d'une tresse subtile, ce qui le protège des dommages et lui confère en même temps une certaine souplesse.







Le Genesis Neon 750 RGB White utilise des transducteurs de 50 mm. Tout comme les matériaux employés, ils étonneront les utilisateurs par la qualité du son et ses détails, son positionnement et l'étendue des scènes recréées. Les utilisateurs peuvent utiliser un microphone omni pour communiquer avec les autres joueurs. Il est situé sur un bras élastique, qui peut être déconnecté en cas de besoin.







La télécommande, située sur le câble, permet aux utilisateurs de couper le micro et de modifier les réglages de l'éclairage. Le fabricant a employé le système RGB Prismo, signature de la série, qui illumine les deux oreillettes et confère à l'ensemble son caractère individuel. L'ensemble se connecte au PC via un mini-jack de 3,5 mm. Par défaut, il comprend une fiche à 4 broches, qui peut être divisée en deux à 3 broches grâce à un adaptateur. L'oreillette est alimentée par l'interface USB.







Spécifications techniques :



- Modèle : Neon 750 RGB White,

- Type de casque : aérien, oreillettes,

- Transducteurs : dynamiques 50 mm de diamètre,

- Fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- Impédance : 32 Ohm,

- Gamme dynamique : 106 dB.



Microphone :



- Sensibilité : -42 dB,

- Fréquence : 100 Hz - 16 kHz.



Interface :



- 1 x mini-jack 3,5 mm (4 pôles) ou 2x mini-jack 3,5 mm (3 pôles),

- 1 x USB (alimentation),

- Câble : tressé, longueur 2,7 m (1,5 m + 1,2 m adaptateur).



Disponibilité et Prix



Le casque de jeu Genesis Neon 750 RGB sera disponible ce mois-ci au prix conseillé de : 54.99 Dollars.



TECHPOWERUP