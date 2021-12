Scythe annonce la nouvelle pâte thermique Thermal Elixer G.



Scythe annonce la sortie de la nouvelle pâte thermique Thermal Elixer G (SCTEG-1000), la nouvelle génération de produit de composition thermique de Scythe. Grâce à sa formule unique contenant du graphène, le TE-G offre des performances supérieures et une stabilité à long terme. Non corrosif et non conducteur d'électricité, le TE-G est adapté aux applications CPU et GPU qui requièrent des performances élevées.







Spécifications :



- Numéro de modèle : SCTEG-1000,

- Conductivité thermique : 11 W/m-K,

- Impédance thermique : 0.01 °C -in/W,

- Viscosité : 600k Cps,

- Température : -20 °C / +120 °C,

- Capacité : 3.5 g,

- Contenu : seringue de 3,5 g, spatule, lingette de nettoyage.



Disponibilité et Prix



La Thermal Elixer G est disponible dès maintenant aux États-Unis au prix de 15 Dollars.



