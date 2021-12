Récap’ cinéma – Sorties du 1er décembre 2021.







La méthode Williams



Genre : Biopic, Drame.



Avec : Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton.



Résumé : Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



SOS Fantômes – L’héritage



Genre : Action, Aventure, Comédie.



Avec : Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace.



Résumé : Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Les choses humaines



Genre : Drame, Judiciaire.



Avec : Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg.



Résumé : Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?



Un trailer du film : Cliquez ICI.



La pièce rapportée



Genre : Comédie.



Avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine.



Résumé : Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir… Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Madres paralelas



Genre : Drame.



Avec : Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde.



Résumé : Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU