SilverStone présente la carte Riser RC06 PCIe 4.0 pour ses boîtiers Mini ITX.

SilverStone Technology présente la carte Riser RC06 PCIe 4.0 spécialement conçue pour certains de leurs châssis mini-ITX actifs, notamment les boîtiers mini-ITX RAVEN Series RVZ01 et RVZ03, le châssis mini-ITX MILO Series ML07 et le châssis mini-ITX FTZ01. Le RC06 permet aux utilisateurs actuels de ces boîtiers ITX de mettre à niveau la carte riser pour prendre en charge PCIe 4.0.







- Compatible avec les cartes d'extension PCI Express 4.0 x16

- Conçu sur mesure pour les ML07, RVZ01, RVZ03 et FTZ01.



Les boîtiers SilverStone RVZ01, RVZ03, ML07, et FTZ01 mini-ITX sont équipés d'une carte riser PCIe 3.0 qui peut bloquer certaines des cartes graphiques haut de gamme PCIe 4.0 disponibles aujourd'hui. La carte riser PCIe 4.0 RC06 de SilverStone est compatible avec les cartes d'extension PCIe 4.0 x16. Elle ne supporte pas l'interface PCIe 5.0 mais peut faire fonctionner les cartes d'extension PCIe 5.0 en PCIe 4.0. Les utilisateurs devront peut-être modifier les paramètres du BIOS de la carte mère pour fonctionner en PCIe 4.0.



La carte riser SilverStone RC06 PCIe 4.0 a des limites avec les systèmes fonctionnant avec une combinaison de CPU AMD et de carte graphique AMD où la carte riser ne peut supporter que PCIe 3.0.



