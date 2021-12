TEAM GROUP annonce l'Alliance TUF Gaming T-FORCE DELTA RGB DDR5 Memory.



T-FORCE, la sous-marque gaming de TEAMGROUP, annonce aujourd'hui le lancement de la mémoire T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Gaming en collaboration avec ASUS TUF Gaming Alliance, la première mémoire gaming DDR5 co-brandée du secteur. Des échantillons ont été envoyés à TUF Gaming pour être testés avec les futures cartes mères DDR5 afin d'assurer une compatibilité et une fiabilité optimales. La mémoire de jeu T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 est prête à créer un autre éclat pour sa vitesse et son style qui combine l'esthétique militaire caractéristique de TUF Gaming et les éléments de jeu uniques de T-FORCE.







La mémoire T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Gaming conserve l'éclairage RGB le long des bords supérieurs et son contour géométrique à angle large. Avec l'ajout d'éléments de design de chasseur furtif pour améliorer le look général, cette nouvelle version est plus frappante que jamais. TEAMGROUP, en collaboration avec TUF Gaming Alliance, a donné au dissipateur thermique un motif de camouflage spécial qui met en valeur le style de jeu unique du co-branding TUF, qui ne manquera pas de faire fureur parmi les fans de TUF.



Les effets RGB éblouissants de la mémoire T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Gaming peuvent être synchronisés à l'aide du logiciel ASUS Aura, ce qui permet aux joueurs de créer facilement leur propre configuration d'éclairage. En termes de spécifications, la mémoire tourne à une fréquence impressionnante de 6000 MHz et est livrée dans un kit de mémoire 2X16GB dual-channel. Cette mémoire satisfera les joueurs à la recherche de matériel de dernière génération et leur donnera une toute nouvelle sensation de vitesse extrême.







La sous-marque T-FORCE de TEAMGROUP et ASUS TUF Gaming Alliance travaillent ensemble pour lancer une variété de produits qui sont populaires dans le monde entier, y compris les disques durs solides et la mémoire de jeu. Cette mémoire DELTA est la première mémoire DDR5 co-marquée du secteur, et elle apportera une nouvelle génération d'évolution technologique et une vitesse stupéfiante aux joueurs du monde entier. À l'avenir, les deux sociétés collaboreront au lancement du SSD Z440 PCIe 4.0 M.2 de T-FORCE CARDEA TUF Gaming Alliance. Les consommateurs peuvent s'attendre à d'autres projets conjoints entre T-FORCE et TUF Gaming Alliance pour la création de produits de pointe pour les jeux.



TECHPOWERUP