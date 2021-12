ASUS prépare le portable ROG Zephyrus Duo GX650 avec les prochains AMD Ryzen 9 6900HX et NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.



Les grands concepteurs de puces comme AMD et NVIDIA pourraient faire profiter les consommateurs d'une offre plus large de leurs nouveaux produits dès le CES 2022. AMD devrait présenter sa gamme de processeurs Rembrandt-H basée sur le noyau Zen 3 amélioré, parfois appelé Zen 3+.



Selon le dernier rapport de MyLaptopsGuide, Bluetooth SIG dispose de quelques données sur le prochain ordinateur portable ROG Zephyrus Duo GX650 d'ASUS qui intègre des processeurs AMD Rembrandt-H et des graphiques NVIDIA GeForce RTX 30-series. Comme l'affirme le site web, le cœur de cet ordinateur portable sera le processeur AMD Ryzen 9 6900HX construit sur le processus de fabrication TSMC de 6 nm. Nous ne savons pas grand-chose de ce modèle, mais nous nous attendons à ce qu'il améliore le précédent Ryzen 9 5900HX.







Nous voyons à nouveau la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti pour mobile, qui alimente le côté graphique des choses. Ce modèle est censé être basé sur la carte graphique GA103S, qui est probablement conçue sur mesure pour les ordinateurs portables et leur est exclusive.



ASUS a également associé 16 Go de RAM DDR5-4800 à un processeur AMD Ryzen, ce qui suggère que le Rembrandt-H dispose d'un nouveau contrôleur de mémoire. Ce modèle d'ordinateur portable dispose également d'un écran Full HD de 16 pouces à 300 Hz avec antireflet ; cependant, la quantité d'informations s'arrête là. Nous devons attendre le lancement du CES 2022 pour en savoir plus.



VIDEOCARDZ