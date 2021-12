ViewSonic présente un nouveau moniteur portable conçu pour les jeux mobiles, sur PC et sur console.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, annonce l'introduction de son dernier moniteur portable, le VX1755. Conçu pour les jeux mobiles, PC et consoles, le VX1755 est conçu pour offrir une expérience de jeu puissante dans un design compact et portable.







Avec une résolution native Full HD 1080p, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la technologie AMD FreeSync Premium, le VX1755 offre une jouabilité fluide et une qualité d'image étonnante. Il peut également être associé à des ordinateurs portables et des tablettes, afin que les utilisateurs puissent bénéficier d'un espace d'écran supplémentaire pour les applications autres que le jeu et pour stimuler la productivité.







Le ViewSonic VX1755 est doté de deux ports USB Type-C pour la transmission rapide et facile de la vidéo, et de l'audio, lors de l'utilisation d'une console, ou pour connecter le clavier et la souris lors de l'utilisation d'un PC. Super fin, compact et léger, le VX1755 est le compagnon d'écran idéal pour les jeux en déplacement, se glissant parfaitement dans les sacs ou les sacs à dos.







" Nous sommes ravis du lancement du moniteur de jeu portable VX1755 ", a déclaré Ray Hedrick, directeur de la ligne commerciale des moniteurs de jeu et tactiles chez ViewSonic. "Les caractéristiques, la taille et le poids du VX1755 en font un écran complémentaire idéal pour les joueurs qui voyagent ou qui veulent simplement un écran plus grand que leur téléphone lorsqu'ils jouent à un jeu. Nous l'avons conçu pour offrir une excellente expérience visuelle avec la fréquence de rafraîchissement, la résolution et la technologie que les joueurs recherchent dans un moniteur, puis nous l'avons rendu portable. Avec son prix et sa transportabilité, ViewSonic est ravi que nous puissions offrir ce modèle dans notre gamme de moniteurs portables."



Moniteur de jeu portable VX1755



- Moniteur portable de 17,2 pouces avec une résolution native de 1080p (1920x1080).

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 4 ms et technologie AMD FreeSync Premium.

- Connecteurs : deux USB Type-C pour une recharge bidirectionnelle, mini-HDMI et prise casque 3,5 mm.

- Moins d'un pouce d'épaisseur (0,6 pouce) pour un poids de 2,2 livres.

- Design sans cadre sur 3 côtés avec support intégré pour une orientation portrait et paysage ; double haut-parleurs intégrés.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 299 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP