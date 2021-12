Apparition des GPU miniers Sapphire GPRO X080 et X060 basés sur l'architecture AMD RDNA2 Navi.



Sapphire, ainsi que divers autres partenaires AIB d'AMD, a fabriqué des cartes graphiques exclusivement destinées au minage de crypto-monnaies. Avec l'arrivée de la génération RDNA2 d'AMD, cette activité s'est également poursuivie. Cependant, la société l'a fait plus discrètement pour éviter le retour de bâton de ses clients déjà furieux de la faible disponibilité des cartes graphiques en général.



Heureusement, El Chapuzas Informatico a réussi à mettre la main sur deux fiches techniques de Sapphire qui mettent en évidence les caractéristiques et les cas d'utilisation de ses cartes graphiques minières GPRO X080 et GPRO X060, visant principalement le minage de pièces de monnaie Ethereum.











Selon la source, la société a préparé deux modèles basés sur les chipsets RDNA2. Il s'agit du GPRO X080 SKU basé sur Navi 22 avec 2304 processeurs de streaming, fonctionnant à une fréquence de 2132 MHz. Associé au GPU Navi 22, 10 Go de mémoire GDDR6 fonctionne à une vitesse de 16 Gbps sur un bus de 160 bits.



Ce modèle ne possède pas de sorties d'affichage et le seul connecteur est un emplacement PCIe 4.0 x16 qui relie le GPU à la carte mère. En fonctionnant avec le TGP par défaut de 165 watts, la carte produit un taux de hachage de 38,0 MH/s, tandis que la forme optimisée de 41,6 MH/s réduit le TGP à seulement 93 watts.











De plus, Sapphire a également préparé le GPU minier X060, basé sur le Navi 23 XL avec 1792 processeurs de streaming cadencés à 2044 MHz. Ce modèle dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à des vitesses de 14 Gbps sur un bus de 128 bits. Contrairement au modèle X080, il dispose d'une sortie d'affichage sous la forme de connecteurs HDMI et DisplayPort. Le minage d'Ethereum peut gérer un taux de hachage de 27,8 MH/s avec le TGP de 100 watts par défaut et de 29,4 MH/s avec la configuration TGP optimisée de 60 watts.



Sapphire propose les GPU GPRO X080 et X060 à 750 euros et 550 euros, respectivement.



VIDEOCARDZ