MONTECH nous propose un nouveau boitier : L'AIR 1000.



MONTECH, une marque innovante de composants et de périphériques pour PC, annonce l'AIR 1000 avec 3 boîtiers : AIR 1000 PREMIUM, AIR 1000 LITE et AIR 1000 SILENT. Chaque boîtier AIR 1000 est équipé de caractéristiques uniques telles que 2 panneaux frontaux (verre et maille) pour le PREMIUM, un filtre à poussière tout autour et des ventilateurs à haut débit d'air pour le LITE, et des panneaux insonorisés pour le SILENT.















L'AIR 1000 PREMIUM offre une conception sans outil et facilement démontable. Choisissez entre une façade en verre pour mettre en valeur les effets lumineux du ventilateur frontal, ou optez pour une façade en maille pour améliorer la circulation de l'air. Les deux panneaux avant sont fournis avec l'AIR 1000 PREMIUM, ainsi que 3 ventilateurs ARGB de 140 mm (à l'avant) et 1 ventilateur ARGB de 120 mm (à l'arrière) préinstallés, et un hub de contrôle. L'AIR 1000 PREMIUM est disponible en noir et en blanc.



AIR 1000 LITE



L'AIR 1000 LITE est axé sur la circulation de l'air avec son panneau frontal à mailles fines facilement amovible et ses 3x 120 ventilateurs à haut débit inclus (2x avant, 1x arrière). Un flux d'air suffisant est assuré par le panneau avant à mailles fines, deux ouvertures le long du panneau avant, ainsi que des ouvertures filtrant la poussière le long du haut et du bas du boîtier. L'AIR 1000 LITE est disponible en noir et en blanc.



AIR 1000 SILENT



L'édition AIR 1000 SILENT est idéale pour un boîtier plus discret. Disponible uniquement en noir, le boîtier est équipé de 3 ventilateurs silencieux de 120 mm (2x avant, 1x arrière). Tous les panneaux latéraux sont revêtus d'une couche de vinyle insonorisant de qualité supérieure qui garantit que le système sera suffisamment silencieux, même pour les studios d'enregistrement professionnels.



UNE CONCEPTION BIEN PENSÉE



La série AIR 1000 est équipée de caractéristiques conçues pour améliorer la construction, les performances et la maintenance des PC. Un mécanisme à goupille assure un retrait rapide et sans outil du panneau avant. Un filtre à poussière à glissement rapide est situé derrière le panneau avant pour un nettoyage rapide. Derrière le plateau de la carte mère, des œillets en caoutchouc et de multiples points d'attache facilitent la gestion des câbles. Un radiateur 360 peut être installé à l'avant du boîtier pour assurer un refroidissement suffisant du CPU. Et pour le PREMIUM et le LITE, le panneau latéral gauche est fait de verre trempé résistant et pivotant pour un accès facile aux composants à l'intérieur.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Les boîtiers MONTECH AIR 1000 sont disponibles sur Newegg.



Les Prix :



- AIR 1000 Premium Black/White : 89.99 Dollars/95 Dollars.

- AIR 1000 Silent Black : 79.99 Dollars.



TECHPOWERUP