CHERRY présente le casque filaire CHERRY HC 2.2

CHERRY, le spécialiste des périphériques d'entrée informatiques, élargit sa gamme de produits avec le nouveau casque audio HC 2.2.



CONFORT ET QUALITE DE SON

Le casque CHERRY HC 2.2 offre un mix parfait de confort et de qualité sonore pour de longues séances de gaming, visioconférences ou applications multimédias.



UNE COMMUNICATION CLAIRE

La carte son USB intégrée, associée à de puissants haut-parleurs de 50 mm, offre un large spectre sonore avec des basses profondes et des aigus clairs. Le son Surround virtuel 7.1 permet une orientation parfaite pendant le jeu ainsi qu'une restitution fiable des voix et de la musique. Les commandes de volume et la mise en sourdine du micro sont situées directement sur le côté gauche du casque pour un accès rapide et facile.



Très sensible, le micro est relié au casque par une prise AUX 3,5 mm et peut être facilement retiré. Une LED indique lorsqu'il a été coupé. Pour atténuer le bruit de la respiration et communiquer en toute clarté, une bonnette peut être posée sur le micro.



Un logiciel gratuit (compatible Windows) à télécharger sur www.cherry.fr permet d’utiliser des réglages sonores. Dans l'Audio Center, vous pouvez ainsi régler le son, modifier le volume du micro ou activer les préréglages Surround.



AJUSTEMENT PARFAIT ET LOOK ÉLÉGANT

Les coussinets en cuir synthétique de haute qualité très confortables filtrent de manière fiable le bruit ambiant. Ils peuvent aussi être tournés pour s'adapter de manière individuelle. Ou bien encore être remplacés en cas d’usure.*



Des matériaux de haute qualité et une conception minimaliste sont au service de l’élégance. Les logos CHERRY rétroéclairés en rouge viennent parfaire le style. Pliable, et donc facilement transportable, ce casque est idéal au bureau ou à la maison.



NOMINATION AU "GERMAN DESIGN AWARD"

Le CHERRY HC 2.2 est nominé pour le German Design Award 2022 dans la catégorie "Excellente Conception Produit – Informatique et Communications".



PRIX ET DISPONIBILITE

Le CHERRY HC 2.2 sera disponible en décembre au prix public conseillé de 69,99 € TTC.



*Coussinets de rechange disponibles séparément.



Pour en savoir plus encore...