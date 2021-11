Les sorties Netflix de la semaine #71.







La Casa de Papel – Partie 5 Volume 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Huit voleurs font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, tandis qu’un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.



Taxi Driver



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Exaspéré par la décadence qui gangrène New York, un chauffeur de taxi est gagné par la folie et les pulsions meurtrières tout en tentant de sauver une jeune prostituée.



Le Grinch



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Le Grinch décide de priver de Noël les habitants de Whoville, mais Cindy Lou, une fillette au cœur tendre, pourrait bien lui rendre la capacité d’aimer.



Voici la liste des sorties de la semaine :



- Braqueurs, de Julien Leclercq,

- Perdus dans l’espace – Saison 3,

- The Power of the Dog, de Jane Campion,

- Collection Jane Campion,

- La leçon de piano,

- Bright Star,

- Sweetie,

- JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean,

- Good Doctor – Saisons 1 à 3,

- Taxi Driver, de Martin Scorsese,

- La Redoutable, de Michel Hazanavicius,

- Que souffle la romance,

- La Casa de Papel – Partie 5 Volume 2,

- La Cassette,

- Le Grinch (2018),

- Jurassic World : La Colo du Crétacé – Saison 4,

- Voir – Saison 1, de David Fincher.



