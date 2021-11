TECHPOWERUP nous propose le test du : SilverStone Hydrogon D120 ARGB.







SilverStone Technology est un poids lourd de l'industrie qui s'est constitué un large public grâce à des années de lancements de produits réussis. Par conséquent, la société est bien placée pour continuer à se développer et à lancer des produits de premier ordre pour le marché des PC de bricolage. Qu'il s'agisse de boîtiers, de refroidisseurs de CPU, de ventilateurs ou d'alimentations, SilverStone continuera à avoir quelque chose pour tous ceux qui cherchent à construire un PC.







Voici la fiche technique :







L'article d'aujourd'hui porte sur le refroidisseur d'air Hydrogon D120 ARGB de SilverStone. Ce refroidisseur compact à double tour est doté de six caloducs, de deux empilements d'ailettes et de deux ventilateurs ARGB de 120 mm, ce qui devrait se traduire par des performances solides et un peu de style visuel pour ceux qui le souhaitent. Mais avant de faire de véritables éloges, regardons-le de plus près.



