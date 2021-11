Mise à jour des casques Turtle Beach Stealth 600/700 Gen 2.







Une fois de plus, les casques audio pour joueurs Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 et Stealth 700 Gen 2 viennent de bénéficier d'une mise à jour de leur firmware datée du 24 novembre 2021.



D'après Turtle Beach, ce firmware, qui prend différents numéros de version suivant le modèle et l'édition du casque (PlayStation ou Xbox) améliore d'une manière générale la qualité audio ainsi que la connectivité sans fil avec la console.







Nouveaux firmwares Turtle Beach



Stealth 600 Gen 2 for PlayStation : version 1.2.9

Stealth 600 Gen 2 for Xbox : version 1.4.1

Stealth 700 Gen 2 for PlayStation : version 2.0.6

Stealth 700 Gen 2 for Xbox : version 2.0.3





A noter que le site web de Turtle Beach arbore depuis quelques semaines un bandeau alertant les utilisateurs de la disponibilité d'une mise à jour logicielle critique. Il n'y a à priori rien de vraiment neuf et il est sans doute fait référence au bug découvert à l'automne 2020 qui fait planter le casque et le rend inutilisable à moins de faire une réinitialisation matérielle. Un firmware correctif avait d'ailleurs bien vu le jour l'année dernière pour le Stealth 600 Gen 2 et le Stealth 700 Gen 2 mais sachez aussi que Turtle Beach a justement publié plus récemment des utilitaires de restauration (Recovery Tool) qui permettent de retrouver un fonctionnement normal du produit s'il ne ne répond pas, lorsque les LED ne s'allument pas ou lorsqu'il ne démarre plus. Nous vous proposons de télécharger ce Recovery Tool ci-dessous si besoin.



Comme d'habitude, la mise à jour du firmware s'effectue exclusivement grâce à l'application Audio Hub pour PC (Windows) ou Mac (macOS). L'application mobile du même nom ne permet toujours pas de mettre à jour les périphériques.



Téléchargement pour Windows 7/8/8.1/10



- Application Turtle Beach Audio Hub 8.3.9 : Cliquez ICI,

- Application Turtle Beach Recovery Tool pour le casque audio Stealth 700 Gen 2 for PlayStation : Cliquez ICI,

- Application Turtle Beach Recovery Tool pour le casque audio Stealth 700 Gen 2 for Xbox : Cliquez ICI.



