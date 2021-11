GIGABYTE lance la série UD d'alimentations certifiées 80PLUS Gold.



GIGABYTE lance les nouveaux blocs d'alimentation de la série UD, qui bénéficient de la certification 80PLUS Gold, d'un design compact et d'une conception de câble entièrement modulaire. La série UD de GIGABYTE se décline en trois modèles, l'UD1000GM, l'UD850GM et l'UD750GM, qui remplacent les problématiques P850GM et P750GM, également certifiées 80PLUS Gold et entièrement modulaires.







GIGABYTE met l'accent sur la conception des produits GIGABYTE Ultra Durable pour les PSU de la série UD, en soulignant l'utilisation de condensateurs principaux japonais de haute qualité, d'une solution thermique améliorée, d'un ventilateur intelligent de 120 mm à palier hydraulique (HYB) et de six conceptions de protection des circuits. La série UD de GIGABYTE est également dotée d'un puissant rail unique +12V et d'un design compact.







Condensateurs japonais



Les principaux condensateurs sont fabriqués au Japon et leur durabilité est quatre fois supérieure à celle des condensateurs classiques.



Solution thermique améliorée



La série UD de GIGABYTE présente une solution thermique améliorée avec un dissipateur thermique 200% plus grand que la solution standard. Avec l'optimisation du flux d'air, les performances de dissipation de la chaleur sont augmentées de 10%. La durée de vie du ventilateur de 120 mm à roulement hydraulique est 1,4 fois plus longue que celle du roulement à manchon standard. Le ventilateur dispose également d'un mode de fonctionnement silencieux dans lequel il s'arrête de tourner lorsque la charge est inférieure à 20 %.



Protection du circuit



L'alimentation de la série UD de GIGABYTE dispose également de conceptions de protection de circuit OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP, afin que les utilisateurs puissent l'utiliser en toute sérénité pendant longtemps.



80PLUS Gold



Les alimentations de la série UD de GIGABYTE ont obtenu la certification 80 PLUS Gold, offrant une efficacité énergétique supérieure à 90 %.



Conception de câble entièrement modulaire



La conception entièrement modulaire n'installe que les câbles nécessaires, ce qui rend l'ensemble du système plus propre et permet une meilleure dissipation de la chaleur. L'alimentation fournit plusieurs connecteurs PCIe à 6+2 broches pour prendre en charge les cartes graphiques de grande puissance. Il fournit également deux connecteurs CPU 4+4 broches pour prendre en charge les cartes mères de milieu et de haut de gamme.



Disponibilité et Prix



GIGABYTE n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour plus d'informations :



- GIGABYTE UD1000GM : Cliquez ICI,

- GIGABYTE UD850GM : Cliquez ICI,

- GIGABYTE UD750GM : Cliquez ICI.



VORTEZ