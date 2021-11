MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix MAG301 CR3.



Il s'agit d'un écran à cristaux liquides incurvé ultra-large de 0 pouce pour le jeu avec un rapport d'aspect de 21 : 9 et une résolution WFHD (2560 x 1 080 pixels). L'écran à cristaux liquides utilise la technique VA et offre un taux de rafraîchissement de 200 Hz.











En outre, il existe des fonctions spécifiques au jeu telles que le "Smart Black Tuner", qui améliore la visibilité des zones sombres, le "Game Mode", qui est un mode prédéfini adapté au jeu en cours, et l'"AMD Free Sync Premium", une technologie de synchronisation de l'affichage qui minimise les déchirures et les bégaiements. Préparez-vous. Les principales caractéristiques sont les suivantes : luminosité de 300nits, taux de contraste de 3 000:1, temps de réaction de 1ms, gamme de couleurs DCI-P3 90%/sRGB 10%, courbure de 1500R, et angle de vision horizontal/vertical de 178°. DisplayPort1.2ax1, HDMI2.0bx2, USB Type-Cx1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax2, USB3.2 Gen.1 Type-Bx1, et une prise casque unique.



Le support s'incline de -5 à 20 degrés, pivote de -45 à 45 degrés, pivote de -5 à 5 degrés et se règle de 0 à 100 mm en hauteur. Le support VESA a un pas de 75x75 mm. Les dimensions extérieures sont de 703 mm en largeur, 287 mm en profondeur et 512 mm en hauteur, pour un poids de 7,15 kg.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP