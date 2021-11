La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti sera équipée d'une mémoire GDDR6X à 21 Gbps.



La prochaine carte graphique phare de NVIDIA, la GeForce RTX 3090 Ti (également connue sous le nom de RTX 3090 SUPER dans certains cercles de rumeurs), pourrait comporter la solution de mémoire la plus rapide de la société pour la GeForce, selon un rapport de Uniko's Hardware. La carte maximise non seulement la largeur de bus de 384 bits du silicium "GA102", mais utilise également les puces mémoire GDDR6X "MT61K512M32KPA-21U" de Micron, qui sont évaluées à 21 Gbps. Cela se traduit par une augmentation d'environ 7,7 % de la bande passante mémoire par rapport à la RTX 3090, avec un énorme débit de 1008 Go/s.







Le titre de la plus grande bande passante mémoire sur une carte graphique du segment client revient toujours à la Radeon VII, qui utilise 4096-bit HBM2 pour atteindre 1024 Go/s. La RTX 3090 Ti exploite également au maximum le silicium "GA102", en activant les 84 multiprocesseurs (SM) de streaming.



VIDEOCARDZ