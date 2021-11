ASUS Republic of Gamers annonce le routeur Rapture GT-AX6000.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui le Rapture GT-AX6000, un routeur de jeu WiFi 6 (802.11ax) très performant, doté d'un tout nouveau design saisissant. Le routeur futuriste ROG Rapture GT-AX6000 permet aux joueurs de connecter plus de périphériques et d'élever leur expérience de jeu à un niveau supérieur.



Doté d'un CPU Broadcom quadricœur 64 bits à 2 GHz et de la nouvelle génération de chipsets Broadcom WiFi 6, il offre des vitesses sans fil allant jusqu'à 6000 Mbps avec ASUS RangeBoost Plus pour une meilleure portée, afin d'être toujours prêt pour les plus grandes batailles. Les effets lumineux RVB ASUS Aura entièrement personnalisables font du GT-AX6000 un routeur qui exige d'être vu. Conçu pour un débit élevé afin d'offrir plus de bande passante à plus de périphériques, le GT-AX6000 dispose de deux ports Ethernet de 2,5 Gbps et le routeur prend en charge l'agrégation WAN et LAN.







Le ROG Rapture GT-AX6000 est un puissant routeur 4x4 bi-bande WiFi 6 qui offre des vitesses combinées allant jusqu'à 6000 Mbps - 1448 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 4804 Mbps sur la bande 5 GHz - ce qui est jusqu'à 2,3 fois plus rapide qu'un routeur 4x4 bi-bande WiFi 5. Grâce à la combinaison de canaux de 160 MHz, de l'OFDMA et de la technologie MU-MIMO, le WiFi 6 offre une capacité et une efficacité réseau jusqu'à 4 fois supérieures dans les environnements à forte densité de trafic, ce qui le rend idéal pour les réseaux très peuplés.







Configuration flexible du port réseau



Pour des connexions Internet et réseau haut débit flexibles, le ROG Rapture GT-AX6000 dispose de deux ports 2,5 Gbps, dont l'un peut être configuré comme un port WAN ou LAN.



L'agrégation WAN permet de combiner un port 2,5 Gbps avec un port 1 Gbps pour débloquer jusqu'à 3,5 Gbps de bande passante WAN, suffisamment rapide pour les derniers FAI à très haut débit. Cette bande passante Internet massive peut être partagée via le WiFi 6 ou le deuxième port 2,5 Gbps en mode LAN.



Grâce à l'agrégation LAN, les utilisateurs peuvent relier deux ports LAN de 1 Gbps pour créer une connexion LAN de 2 Gbps, ce qui est idéal pour fournir une bande passante supplémentaire aux périphériques réseaux lourds tels qu'un NAS ou un PC de bureau compatible.



Des performances extrêmes



Le ROG Rapture GT-AX6000 est propulsé par un CPU Broadcom quad-core 64 bits à 2,0 GHz et un chipset WiFi, ce qui lui confère les performances nécessaires pour gérer les réseaux de jeu les plus exigeants. Il augmente le débit maximal du réseau jusqu'à 18 % pour des performances fulgurantes, accélérant les transferts de données et optimisant l'expérience de jeu. Le GT-AX6000 comprend également ASUS RangeBoost Plus, la dernière version la plus puissante de RangeBoost, qui améliore la couverture de tous les appareils WiFi, y compris les anciens appareils. En combinaison avec la technologie RF d'ASUS et d'autres technologies exclusives d'ASUS, RangeBoost Plus améliore considérablement la portée et la couverture du signal WiFi jusqu'à 38 %2.



ASUS AiMesh offre aux utilisateurs la possibilité de créer un véritable réseau WiFi maillé dans toute la maison, en utilisant n'importe quel routeur ASUS compatible AiMesh comme nœud maillé pour élargir la couverture du réseau, éliminer les points morts et apporter un WiFi super rapide et fiable dans toute la maison.



N'arrêtez pas le jeu



Le ROG Rapture GT-AX6000 est conçu pour tous les types de joueurs : mobiles, consoles et PC. Il accélère le trafic de jeu à chaque étape, du PC jusqu'au serveur de jeu. L'accélération de jeu exclusive à triple niveau stabilise les connexions pour éviter la gigue, réduire le lag, diminuer le ping et augmenter la vitesse pour des expériences de jeu incroyables.



La GT-AX6000 est également compatible avec toutes les consoles de jeu, y compris la PS5, la Xbox X et la Nintendo Switch. Les joueurs peuvent instantanément donner la priorité à une console en la connectant au port Gaming dédié : aucune configuration complexe n'est nécessaire, il suffit de connecter la console au port spécial LAN-1 pour obtenir une connexion rapide et stable, toujours en tête de file.



Grâce à l'application ASUS router, les joueurs peuvent activer le mode de jeu mobile en un clic pour donner la priorité au téléphone portable. Ils bénéficieront de temps de ping plus faibles et d'une latence réduite pour une meilleure expérience de jeu en ligne.



Le tout nouveau design futuriste sur le thème du jeu présente quatre antennes détachables rouges et noires et l'éclairage ASUS Aura RGB sur le boîtier est entièrement personnalisable avec une gamme d'effets cool.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP