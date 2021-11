Les modèles Intel Core 12e génération "Alder Lake" prévus pour janvier sont présentés en photo.



Voici quelques-unes des premières images des modèles de processeurs de bureau Intel Core "Alder Lake" de 12e génération qui devraient rejoindre la gamme en janvier 2022. Intel a lancé cette série avec des UGS " K " et " KF " non verrouillées, les UGS " verrouillées " étant réservées pour l'année prochaine.



On voit ici le Core i9-12900, le Core i5-12600, le i5-12500 et le i5-12400. Les codes S-SPEC pour ces processeurs sont SRL4E, SRL4F, SRL4G, et SRL4P, respectivement. Notre article précédent détaille leurs spécifications possibles. La gamme ne se limite pas à ces modèles. D'autres incluent le Core i7-12700, et les variantes "F" de beaucoup de ces UGS, qui n'ont pas de graphiques intégrés, permettant à ceux qui ont des cartes graphiques discrètes d'économiser un peu.























Outre ces processeurs, on s'attend à ce qu'Intel élargisse ses options de chipset pour cartes mères. Actuellement, le Z690 est la seule option de chipset pour le socket LGA1700. Les prochains modèles de chipset devraient inclure les H670, W680, B660, et peut-être même le H610. Intel pourrait utiliser la plateforme I/O pour la segmentation de ces chipsets, en plus du manque de support d'overclocking du CPU.



Un grand changement dans la gamme de processeurs de bureau de 12e génération concerne le Core i5. Alors que les i5-12600K et i5-12600KF disposent de 6 noyaux P et de 4 noyaux E, les autres UGS Core i5, y compris le i5-12600, n'ont pas de noyaux E. La source a installé ces processeurs pour confirmer qu'il s'agit bien de processeurs de la 12e génération. La source a installé ces processeurs pour confirmer que le i5-12600 est bien basé sur le silicium "H0" et qu'il est dépourvu de E-cores.



WCCFTECH