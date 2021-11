Plusieurs bugs corrigés par le hotfix NVIDIA GeForce 496.98.







Nous vous annoncions mi-novembre que deux pilotes NVIDIA GeForce devaient encore voir le jour dans le courant du mois. Un premier pilote GeForce Game Ready, le 496.76, a bien été publié le 16 novembre pour ajouter le support d'Image Scaling, du DLSS 2.3 et de plusieurs nouveaux jeux suivi immédiatement par le hotfix 496.84 visant à corriger un bug bien précis avec la fonction NIS.







Comme promis, une autre mise à jour vient de voir le jour en cette fin novembre. Il s'agit cette fois du hotfix 496.98 qui corrige plusieurs bugs connus de la branche R495.



Liste des correctifs du pilote 496.98



- Correction d'un problème de contraste et de gamma durant la lecture d'une vidéo sur le site web YouTube.

- Correction d'un écran noir sur certains ordinateurs portables Optimus équipés d'un écran 1440p 165 Hz en mode GPU dédié.

- Correction d'un problème de lancement des jeux vidéo avec le GPU GeForce GTX 750 Ti lorsque la fonction Image Scaling est activée.

- Correction d'un écran noir lors de l'utilisation de la fonction Adaptive V-Sync alors que la fonction G-SYNC est activée.

- Correction du plantage aléatoire et de l'erreur TDR avec les jeux vidéo DOOM Eternal et Red Dead Redemption II.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Hotfix Driver 496.98 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



