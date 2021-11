Super Flower lance l'alimentation LEADEX VI PLATINUM PRO Platinum.



Bloc d'alimentation certifié 80 PLUS PLATINUM qui utilise une "super connexion" partagée par les systèmes de connecteurs modulaires EPS, PCI-Express et SATA. Deux variantes sont disponibles, avec des capacités allant de 850W à 1 000W.



En termes de dimensions, les deux ventilateurs sont de forme carrée avec une profondeur de 150 mm. La vitesse de rotation du ventilateur PWM FDB de 120 mm peut être réglée entre deux modes : "AUTO", qui contrôle la vitesse de rotation lorsque le ventilateur tourne en permanence, et "ECO", qui commence à tourner à une température constante. Afin de s'adapter à différents environnements d'utilisation, le bruit de fonctionnement et les performances de refroidissement peuvent être personnalisés.



LEADEX VI PLATINUM PRO 850W LEADEX VI PLATINUM PRO







De plus, des condensateurs provenant uniquement de fabricants japonais sont utilisés, et une variété de circuits de protection contre les surtensions, les surintensités, les surcharges, les courts-circuits, les sous-tensions, les surchauffes, le fonctionnement à vide, les surtensions et les courants d'appel sont intégrés pour garantir que le système fonctionne en toute sécurité.



LEADEX VI PLATINUM PRO 1000W LEADEX VI PLATINUM PRO 1000W







Pour le modèle 850 W, les dimensions extérieures sont de 150 mm de largeur par 150 cm de profondeur par 86 cm de hauteur, avec un poids de 1,85 kg pour le modèle 850 W et 1,9 kg pour le modèle 1 000 W, respectivement. Le produit bénéficie d'une garantie de 5 ans.



THE GURU3D