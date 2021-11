JONSBO dévoile la série V11 de boîtiers Mini-ITX tubulaires.



Supporte des graphiques jusqu'à 330 mn et des radiateurs de 140 mm. Avec une forme tubulaire allongée et angulaire, JONSBO a produit un boîtier PC compatible Mini-ITX qui convient à ce facteur de forme. Il y a deux modèles dans la gamme : un modèle noir appelé "V11 Black" et un modèle argenté appelé "V11 Silver".







Un boîtier de PC extrêmement petit et très extensible qui peut être monté verticalement en reliant des pieds au fond du boîtier, en plus du montage horizontal plus traditionnel. La structure est en acier, tandis que l'extérieur est en alliage d'aluminium d'une épaisseur de 2,5 mm. Un ventilateur de refroidissement de 140 mm x 1 ou une unité de refroidissement à eau tout-en-un de 140 mm peuvent être positionnés sur la face avant de l'ordinateur. Le bloc d'alimentation, qui se trouve également sur la face avant, est capable de supporter des alimentations SFX d'une profondeur maximale de 110 mm.







La baie pour lecteur ne fait que 2,5 pouces de large sur 2 pouces de profondeur. Il y a trois emplacements d'extension sur la carte mère. Lors de l'utilisation d'une carte graphique ordinaire, la hauteur maximale est de 300 mm, et lors de l'utilisation d'une carte graphique qui n'a pas de ventilateur à l'avant, la hauteur maximale est de 330 mm En raison du fait que le refroidisseur du CPU peut atteindre une hauteur maximale de 70 mm, une unité de refroidissement à eau tout-en-un est susceptible d'être un concurrent de premier plan.







À l'avant, on trouve trois ports USB Type-C, un port USB 3.0 et un port d'entrée/sortie audio. Les mesures extérieures sont de 170 mm en largeur, 353 mm en profondeur et 217 mm en hauteur, pour un poids de 3,6 kg.



Pour plus d'informations :



- V11 Black : Cliquez ICI,

- V11 Silver : Cliquez ICI.



THE GURU3D