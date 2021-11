Genesis annonce le casque de jeu Neon 600 RGB White.



Baigné de blanc, le Genesis Neon 600 RGB White est un casque élégant pour les joueurs. Il est équipé d'un mécanisme qui adapte automatiquement l'ensemble à la tête de l'utilisateur. Le fabricant a également inclus un éclairage RGB, qui illumine les oreillettes. Le système d'illumination ne nécessite pas l'installation d'un logiciel supplémentaire par l'utilisateur.







Le casque Genesis Neon 600 RGB White est une version blanche du modèle populaire Neon 600 RGB. Les utilisateurs peuvent profiter d'un mécanisme spécial, qui s'adapte en douceur et automatiquement à la tête de l'utilisateur, ainsi que d'oreillettes en mousse recouvertes de cuir écologique.







L'éclairage RVB illumine le design et permet aux utilisateurs d'adapter l'apparence de l'ensemble au reste du matériel ainsi qu'à la décoration intérieure. Vous pouvez sélectionner l'une des neuf couleurs disponibles à l'aide d'un bouton situé sur l'oreillette.







Les utilisateurs peuvent également régler le volume à l'aide d'une jauge placée sur l'un des haut-parleurs. Quant au son du Genesis Neon 600 RGB White, il est généré par des transducteurs de 50 mm. Le fabricant promet une qualité élevée, une attention aux détails, ainsi qu'un positionnement précis, ce qui est crucial dans tant de jeux. Une communication fluide est possible grâce à un microphone intégré, omni, situé sur un bras élastique.







Le Genesis Neon 600 RGB White utilise des fiches mini-jack traditionnelles de 3,5 mm. Le casque est alimenté par l'interface USB. Le cordon de 2,3 m de long est sécurisé par une tresse.







Spécifications techniques :



- Modèle : Neon 600 RGB White,

- Type de casque : aérien, oreillettes,

- Transducteurs : dynamiques, 50 mm de diamètre,

- Fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- Impédance : 32 Ohm,

- Gamme dynamique : 108 dB.



Microphone :



- Sensibilité : -48 dB,

- Fréquence : 100 Hz - 20 kHz.



Interface :



- 2 x mini-jack 3,5 mm (3 pôles),

- 1 x USB (alimentation).



- Câble : tressé, 2,3 m de long.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 44.90 euros.



TECHPOWERUP