TECHPOWERUP nous propose le test de la : Chieftronic SteelPower 750 W.







En août, Chieftronic a annoncé la sortie de sa nouvelle série d'alimentations SteelPower, disponibles dans les capacités de 550 W, 650 W et 750 W. D'une profondeur de 140 mm, ces alimentations sont compactes et, selon les spécifications officielles, le refroidissement est assuré par un ventilateur de 120 mm à palier dynamique fluide. Mon échantillon avait un ventilateur DBB, cependant. Dans cette revue, c'est le plus puissant d'entre eux, le SteelPower 750 W, qui va profiter des charges électroniques de mon Chroma.







Outre ses dimensions compactes et sa densité de puissance relativement élevée, la SteelPower 750 est entièrement modulaire et classée 80 PLUS Bronze, et elle atteint une efficacité de niveau Argent sur l'échelle Cybenetics. Elle répond aux exigences de la norme Cybenetics Standard+ en matière de bruit, ce qui place sa puissance sonore dans la fourchette 35-40 dBA. La densité de puissance élevée et l'efficacité de la plate-forme ne laissent pas beaucoup de place à un profil de vitesse de ventilation plus détendu. Avec un châssis plus grand capable d'accueillir un ventilateur de 140 mm, le niveau de bruit pourrait être plus faible.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP