Thermaltake dévoile le AH T200 Micro Case en Turquoise et Racing Green.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour les boîtiers, les systèmes de refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour les passionnés, a le plaisir de présenter le AH T200 Micro Case en Turquoise et Racing Green Edition. La collection de couleurs de cette série s'étend du noir, blanc, rose au dernier Turquoise et Racing Green. Version compacte du AH T600, ce boîtier petit mais puissant supporte les cartes mères jusqu'à micro-ATX. Le modèle entier est forgé avec une architecture robuste de style air-force, deux fenêtres en verre trempé de 4 mm sur deux côtés, trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau supérieur avant, et des évents latéraux solides à chaque extrémité.











Les utilisateurs peuvent créer leur propre style et moduler à leur guise en toute simplicité grâce à sa conception modulaire démontable. De plus, contrairement aux autres boîtiers micro-ATX traditionnels de forme rectangulaire, le AH T200 a une forme inspirée de l'hélicoptère et est très extensible. Non seulement sa forme unique mais aussi ses options multicolores rendent ce boîtier encore plus accrocheur. Si vous êtes à la recherche d'un micro boîtier amusant, distinctif et au design non conventionnel, les éditions Turquoise et Racing Green du AH T200 Micro Case sont faites pour vous.











Caractéristiques du Micro-châssis Thermaltake AH T200 en Turquoise et Racing Green :



Conception en acier à cadre ouvert avec cinq fenêtres en verre trempé



La série AH T200 est construite en acier et cinq verres trempés. Il est doté de trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau supérieur avant, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur les composants de leur PC, et les deux panneaux latéraux à charnière de 4 mm permettent aux utilisateurs d'exposer leurs composants comme ils le souhaitent, tandis que l'arrière ouvert offre des possibilités d'extension et de modding étendues.



Ports d'E/S pratiques



Les ports d'E/S du micro-châssis de la série AH T200 comprennent un USB 3.1 (Gen 2) Type C, deux USB 3.0, un HD Audio, un bouton de réinitialisation et un bouton d'alimentation élégant offrant un accès direct en cas de besoin.



Solutions de refroidissement



Le châssis de la série AH T200 peut supporter jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et sur le dessus. Pour le refroidissement liquide AIO, il peut accueillir jusqu'à un refroidisseur liquide AIO de 240 mm ou 280 mm à l'avant.



Support matériel



La série AH T200 est conçue avec d'excellentes options d'extension ; elle peut supporter des cartes mères jusqu'à un Micro ATX, un refroidisseur de CPU avec une hauteur maximale de 150 mm, des configurations de GPU jusqu'à 320 mm de longueur, une alimentation avec un diamètre jusqu'à 180 mm, et deux 3.5" ou trois 2.5" dispositifs de stockage.

(La limite d'épaisseur des disques durs de 3,5" est de 22 mm).



TECHPOWERUP