Arctic met à jour sa gamme de ventilateurs de boîtier 140mm.

Arctic met à jour sa gamme de ventilateurs de boîtier 140 mm.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau de bruit, élargit sa gamme de ventilateurs RGB avec des variantes de 140 mm de la série P avec PWM PST. Le P14 PWM PST A-RGB 0 dB et le P14 PWM PST RGB 0 dB sont disponibles dès maintenant en tant que ventilateurs individuels ainsi que dans un bundle de trois ventilateurs. La commande de ventilateur PWM permet un réglage dynamique de la vitesse. À faible charge, les ventilateurs du boîtier passent automatiquement en mode passif silencieux.







Avec 12 RGB-LEDs et les ventilateurs ARCTIC P14, le boîtier brillera dans la couleur de votre choix ; dans la version A-RGB, il n'y a pratiquement aucune limite aux effets lumineux. Les P14 PWM PST A-RGB et RGB ont testé leur compatibilité avec les standards (A-)RGB des principaux fabricants de cartes mères et sont donc interopérables avec leurs connecteurs et logiciels. Cela rend l'installation et la configuration particulièrement faciles. Le P14 PWM PST RGB 0 dB est disponible dans le Value Pack avec le contrôleur d'éclairage ARCTIC commandé par logiciel, qui permet des modes de LED librement configurables en plus de nombreux préréglages.



Les ventilateurs ARCTIC P sont conçus pour une pression statique élevée avec leurs pales incurvées et génèrent un flux d'air focalisé même avec une résistance à l'air accrue, ce qui réduit la température du PC de manière efficace et silencieuse. L'éclairage du ventilateur peut également être contrôlé par un contrôleur externe. Ils conviennent donc aussi bien comme ventilateurs de boîtier que pour une utilisation sur des dissipateurs thermiques et des radiateurs. Le contrôle synchrone de la vitesse de plusieurs ventilateurs est assuré par la technologie PWM Sharing (PST).



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Les nouveaux ventilateurs 140 mm PWM PST avec (A-)RGB sont maintenant disponibles dans la boutique en ligne ARCTIC. Le prix est de : 18.99 euros.



