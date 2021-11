GALAX présente la carte graphique RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12 Go.



GALAX a ajouté une autre solution graphique à sa gamme sous la forme de la carte graphique RTX 3060 Metaltop Mini (FG). La mention (FG) est un avertissement intéressant pour les mineurs de crypto-monnaies ; en plus de la carte qui est livrée avec les modifications LHR (Lite Hash Rate) de NVIDIA, elle signifie en fait "For Gamers". C'est certainement une façon d'empêcher les revendeurs et les mineurs d'acheter des actions... Ou est-ce vraiment le cas ?















La Metaltop Mini se sentirait tout à fait à l'aise dans un environnement HTPC, compte tenu de son format Mini-ITX - et c'est la première carte graphique GALAX qui dispose d'un seul ventilateur pour refroidir une puce Ampère. La Metaltop mesure 16,8 cm (longueur), 11,5 cm (largeur) et 4 cm (hauteur). La prise en charge de la technologie 0dB est toujours présente sur la carte malgré la solution de refroidissement à ventilateur unique - le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque le refroidissement passif est suffisant.



La carte dispose de la même mémoire GDDR6 de 12 Go sur un bus de 192 bits que les autres cartes RTX 3060, et il n'y a pas d'overclocking d'usine ou de bouton OC sur la Metaltop - elle fonctionne avec le stock de 1 777 MHz Boost comme la référence de NVIDIA. Les E/S sont prises en charge par les habituels connecteurs 3x DisplayPort, 1x HDMI. Un seul connecteur d'alimentation à 8 broches est présent. Aucun mot sur le prix, mais la disponibilité est prévue pour "bientôt" via le site Web du fabricant.



VIDEOCARDZ