Kioxia lance le SSD Exceria Plus External USB-C.



Kioxia continue d'élargir sa gamme de produits pour utilisateurs finaux et son dernier ajout est un SSD USB-C externe qui porte le nom d'Exceria Plus. Il sera disponible en 500 Go, 1 To et 2 To, ce qui semble être une gamme décente d'options de taille. L'interface USB-C plafonne malheureusement à l'USB 3.2 Gen 2, soit des vitesses de 10 Gbps, ce qui se traduit par une vitesse de lecture maximale de 1 050 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 1 000 Mo/s.







Le lecteur a subi le test d'impact MIL-STD-810H procédure IV, ce qui signifie qu'il peut résister à une chute d'environ 1,2 mètre sur du béton armé sans subir de dommages. Le lecteur mesure 105 x 45 x 14,7 mm (L x P x H) et pèse 76 grammes, sans les câbles.







Le prix au Japon commence à environ 78 Dollars et va jusqu'à 265 Dollars.



TECHPOWERUP