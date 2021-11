THERMALTAKE nous propose : Le Pacific A2 Ultra Memory Water Block.



Le bloc de mémoire Pacific A2 Ultra est équipé d'un écran LCD de 3,9". Pour surveiller la température en temps réel et les performances de votre PC, tout en vous permettant d'ajouter du style à votre système de refroidissement liquide.















Superbe convection de la chaleur



Le Pacific A2 est équipé de quatre jeux de dissipateurs thermiques en aluminium de 2 mm d'épaisseur pour une dissipation optimale de la chaleur, ainsi que d'une base en cuivre à mémoire de haute qualité qui accélère continuellement la conductivité thermique.



Personnalisez l'affichage de votre écran



Utilisez le TT RGB Plus pour personnaliser vos images ou GIFs préférés pour l'affichage de votre bloc mémoire, tout en surveillant les composants du PC, notamment le CPU, le GPU, la RAM et la température du liquide de refroidissement. En outre, il vous permet de surveiller l'état et la fréquence des charges en toute simplicité.



Écosystème TT RGB PLUS



Illuminez votre système avec des possibilités presque illimitées et synchronisez vos produits compatibles TT RGB PLUS pour créer un écosystème RVB qui vous est vraiment unique.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THERMALTAKE