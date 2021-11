IN WIN nous propose un nouveau boitier PC : L'IN WIN 315.



Un boîtier de PC de taille moyenne avec un design distinctif qui comprend des panneaux en verre fumé semi-renforcé sur le devant et le dessus, et des panneaux en aluminium dentelé sur les côtés et l'arrière.























De plus, du verre fumé renforcé est utilisé sur le côté gauche du boîtier PC pour habiller élégamment l'intérieur du boîtier. Un ventilateur de refroidissement de 120mmx3 est monté en haut, un ventilateur de 120mmx1 est monté à l'arrière et un ventilateur de refroidissement de 120mmx3 est monté en bas. L'arrière de l'ordinateur est équipé du ventilateur ARGB "Luna AL120", qui a un volume d'air maximum de 82,96CFM et une pression statique de 2,31mmH2O, et ce ventilateur est inclus dans l'équipement standard. Les autres caractéristiques comprennent un support de montage supérieur de 360 mm, un support de montage arrière de 120 mm et un support de montage inférieur de 360 mm.



La baie de lecteur comporte deux baies fantômes de 2,5/3,5 pouces, une baie fantôme de 2,5 pouces et un emplacement d'extension à sept étages. Chaque zone effective peut accueillir une carte graphique jusqu'à 350 mm de longueur, un refroidisseur de CPU jusqu'à 160 mm de hauteur et un bloc d'alimentation jusqu'à 200 mm de profondeur.



Il comprend également un "reste de support VGA", ce qui lui permet de fonctionner avec des cartes graphiques haut de gamme. Le port I/O prend en charge l'USB3.1 Gen.2 Type-Cx1, l'USB3.0x2, l'audio HD, les dimensions externes sont la largeur 225 mm, la profondeur 494 mm, la hauteur 505 mm, le poids 12,3 kg, et les dimensions externes sont la largeur 225 mm, la profondeur 494 mm, la hauteur 505 mm. E-ATX (12 x 13 pouces), ATX, MicroATX et Mini-ITX sont tous des facteurs de forme compatibles.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 229 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D