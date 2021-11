AGON by AOC lance le moniteur de jeu Q27G2S-EU.



L'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - AGON by AOC - présente le AOC GAMING Q27G2S/EU, un moniteur de jeu brillant adapté aux aventuriers d'aujourd'hui sur la scène du jeu. Le Q27G2S/EU de 68,6 cm (27") est doté d'une dalle IPS 10 bits pour une large gamme de couleurs, d'une résolution QHD pour des détails nets et d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour une expérience de jeu rapide et compétitive.



















AGON d'AOC accueille les aventuriers avec une composition très attrayante : un moniteur de jeu qui s'harmonise parfaitement avec les spécifications matérielles d'un PC de jeu moderne. La résolution QHD (2560 x 1440 pixels) est actuellement le point de mire des joueurs qui veulent passer de la Full HD à des fréquences d'images élevées avec leurs GPU. Un écran de 27 pouces est parfaitement adapté à cette résolution, ce qui permet d'obtenir des images nettes et précises et une densité de pixels très pratique de 109 ppi, ne nécessitant aucune mise à l'échelle.



Armé pour toute bataille à venir



Le Q27G2S/EU d'AOC GAMING est équipé d'une dalle IPS qui offre des angles de vision larges et confortables. Avec sa profondeur de couleur de 10 bits, la dalle peut produire 1,07 milliard de couleurs et présente des transitions de couleur précises sans bandes de couleur (selon le contenu visuel et la compression appliquée). Sa dalle IPS assure également une couverture élevée de la gamme de couleurs et une précision exceptionnelle des couleurs : des caractéristiques formidables pour les YouTubers ou les live streamers en herbe qui souhaitent monter leurs séquences et les partager avec leurs communautés, ou pour ceux qui veulent simplement profiter du contenu - qu'il s'agisse d'un jeu ou d'un film - de la manière dont il a été conçu par l'éditeur vidéo.



Parfaitement adaptée à un PC de jeu actuel, la résolution QHD du Q27G2S/EU offre une netteté accrue par rapport aux moniteurs Full HD, ce qui permet aux joueurs de voir beaucoup plus facilement les détails les plus nets, comme un adversaire au loin. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz (en utilisant l'entrée DisplayPort) du Q27G2S/EU rend les jeux rapides et compétitifs très faciles, et avec la fonction MBR (Motion Blur Reduction), le moniteur atteint 1 ms MPRT, éliminant pratiquement tous les artefacts fantômes.



Le Q27G2S/EU prend en charge la fonction Adaptive-Sync et est compatible avec la fonction NVIDIA G-SYNC. Ainsi, la fréquence d'images du GPU peut être adaptée à la fréquence de rafraîchissement du moniteur, ce qui élimine les déchirures et les bégaiements dus au décalage des images. Le faible délai d'entrée du moniteur rend le retour visuel des entrées des joueurs presque instantané, reflétant leurs réflexes rapides et nerveux.



Le Q27G2S/EU est livré avec un support ergonomique offrant des réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation afin que chaque utilisateur puisse l'ajuster pour adopter une posture saine. Grâce à sa conception sans cadre sur trois côtés, le Q27G2S/EU est également un moniteur idéal pour les configurations multi-moniteurs, encore amélioré par son option de montage VESA. Deux entrées HDMI et une entrée DisplayPort permettent de connecter plusieurs sources au moniteur, comme un PC, un deuxième PC ou un ordinateur portable, une console, etc., ce qui accroît la flexibilité des tâches quotidiennes.



Le menu OSD est accessible via les boutons tactiles situés sous le panneau, ou en utilisant le logiciel G-Menu. Les fonctions de jeu du Q27G2S/EU comprennent le Dial Point (superposition du réticule), AOC Game Colour (pour augmenter/diminuer la saturation) et un compteur de framerate. De plus, la technologie anti-scintillement, qui utilise le courant continu au lieu du PWM pour ajuster la luminosité, ainsi qu'un mode Low Blue dédié rendent les sessions de jeu nocturnes agréables pour les yeux.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



L'AOC GAMING Q27G2S/EU sera disponible à partir de novembre 2021 au prix de vente conseillé de : 333.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP