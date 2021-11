TerraMaster annonce le NAS professionnel F5-221 pour les entreprises en croissance.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants pour les particuliers, les entreprises et les sociétés, présente le NAS Business F5-221, un stockage à 5 baies conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises en pleine croissance. Il est parfait pour de nombreuses applications de stockage commercial, notamment le serveur de messagerie, le serveur de site web, le serveur FTP, le serveur de stockage d'archives, la base de données MySQL, le CRM, le serveur de machine virtuelle, et bien plus encore.







Le TerraMaster F5-221 est équipé d'un puissant processeur Intel à double cœur de 2,00 GHz (2,50 GHz en mode boost) et d'une mémoire extensible pouvant atteindre 6 Go. Conçu pour un usage professionnel, le F5-221 est doté d'une excellente sécurité grâce à la prise en charge du cryptage matériel AES. Il prend également en charge le transcodage vidéo 4K HD, ce qui en fait un stockage multimédia idéal.







Des performances puissantes et efficaces



Le processeur double cœur Intel F5-221 de TerraMaster, puissant et efficace, permet des vitesses rapides allant jusqu'à 200 Mo/s en lecture et jusqu'à 190 Mo/s en écriture avec Link Aggregation activé.



Plusieurs couches de sécurité des données



Le F5-221 est doté de cinq couches de sécurité des données pour assurer une protection maximale. Les fonctions de sécurité des données comprennent la sauvegarde automatique programmée, le système de fichiers Btrfs et le snapshot, la sécurité des matrices RAID 1, 5 et 6, le cryptage matériel AES des dossiers et le cryptage du transport réseau, ainsi que la sauvegarde des données sur le disque dur.



Système de fichiers avancé



Le F5-221 utilise un système de fichiers de nouvelle génération pour une protection maximale des données. Le système de fichiers avancé Btrfs offre 71 680 instantanés à l'échelle du système et 1 024 instantanés par dossier partagé. Cette fonctionnalité empêche la corruption des données et réduit les coûts de maintenance.



Transcodage vidéo 4K Ultra HD



Le F5-221 est compatible avec le protocole DLNA, les serveurs multimédias tiers permettent aux utilisateurs de diffuser en continu du contenu multimédia 4K depuis le TNAS vers des appareils de lecture multimédia. L'appareil offre un transcodage 4K H.264 en direct pour une lecture vidéo 4K fluide sur les ordinateurs, les smartphones et les lecteurs multimédias qui ne prennent pas en charge les formats HD en mode natif.



Stockage en nuage privé



Le F5-221 est le périphérique NAS parfait pour la mise en place d'un stockage en nuage privé pour les entreprises. Le stockage en nuage permet des capacités d'accès à distance qui facilitent la collaboration au travail. Les droits d'accès peuvent être personnalisés pour les responsables et les employés. Il prend en charge la synchronisation bidirectionnelle du disque cloud, ce qui permet de s'assurer que tous les progrès sont sauvegardés dans les deux emplacements de fichiers - le NAS et l'ordinateur.



Disponibilité et Prix



Le NAS 5 baies TerraMaster F5-221 est disponible sur TerraMaster.com et chez les revendeurs partenaires, dont Amazon, au prix de : 379.99 Dollars.



TECHPOWERUP