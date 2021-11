KIOXIA met à jour le SSD Utility 5.x pour les nouveaux SSD EXCERIA G2 et PRO.







KIOXIA, qui est pour rappel le nouveau nom de Toshiba Memory, vient de mettre à jour l'application SSD Utility qui permet d'assurer la maintenance des SSD de la marque regroupés sous l'appellation EXCERIA. Elle permet de mettre à jour leur firmware, consulter leur état de santé, effacer leur contenu...







Les nouveaux SSD internes M.2 EXCERIA G2 (PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3c) et EXCERIA PRO (PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4) ont en effet été dévoilés par KIOXIA ces derniers jours ainsi que le modèle externe EXCERIA PLUS Portable SSD (USB 3.2 Gen 2). Il devenait donc indispensable de mettre à jour le SSD Utility pour les prendre en charge y compris le modèle USB.



En réalité, KIOXIA ne propose pas une seule mise à jour de son logiciel SSD Utility mais deux, l'une numérotée 5.4.0010 pour les SSD EXCERIA G2/PRO et l'autre numérotée 5.5.0013 pour l'EXCERIA PLUS Portable SSD. Aucune de ces deux versions 5.4 et 5.5 ne supporte les précédents SSD EXCERIA NVMe/PLUS/PLUS G2/SATA ni les SSD OCZ ou Toshiba qui en restent, eux, aux versions 5.1 et 5.3. Bref, quasiment chaque SSD doit maintenant utiliser sa propre version de l'application SSD Utility ce qui est quand même assez pénible notamment si l'on possède plusieurs SSD de la marque !



Espérons que KIOXIA propose prochainement une version unifiée du SSD Utility car là ça ne ressemble vraiment à rien !



A noter que l'édition bootable du SSD Utility pour clé USB n'est pas proposée pour le moment pour ces nouveaux SSD KIOXIA EXCERIA.



Le système d'exploitation Windows 11 n'est par ailleurs pas supporté officiellement à ce jour.



Téléchargement pour Windows 10 64 bits (x64)



- Application KIOXIA SSD Utility 5.1.0014 pour les SSD EXCERIA SATA : Cliquez ICI,

- Application KIOXIA SSD Utility 5.3.0004 pour les SSD EXCERIA NVMe/PLUS/PLUS G2/OCZ : Cliquez ICI,

- Application KIOXIA SSD Utility 5.4.0010 pour les SSD EXCERIA G2/PRO : Cliquez ICI,

- Application KIOXIA SSD Utility 5.5.0013 pour les SSD EXCERIA PLUS Portable SSD : Cliquez ICI.



