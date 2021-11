BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère : La H510MPHP.



Cette carte mère MicroATX d'une largeur de 185 mm est à la fois compacte et robuste. Le chipset est un Intel H510 d'entrée de gamme, le socket est LGA1200, et le processeur est compatible avec les processeurs Intel Core de la 11e et 10e génération.







Le circuit d'alimentation contient cinq phases et un condensateur solide est employé comme condensateur dans le circuit. Les emplacements mémoire sont DDR4-3200 x 2 (jusqu'à 32 Go), le stockage est SATA3.0 (6Gbps) x4, M.2 x 1, et les emplacements d'extension sont PCI-Express4.0 (x16) x1, PCI-Express3.0 (x1) x2. Il y a deux emplacements d'extension PCI-Express3.0 (x1). Le réseau est un LAN gigabit avec une puce Intel I219V, tandis que la puce audio est un Realtek "ALC887" qui prend en charge l'audio HD 7.1ch et est équipé d'une puce Intel I219V. La sortie écran est assurée par un connecteur HDMI x1 et un connecteur D-Sub x1.







Le système d'exploitation pris en charge est Windows 11/10, et les dimensions de la carte sont 185 mm de large par 226 mm de long. Le produit est livré avec deux câbles SATA, un blindage I/O, un DVD de pilotes et une notice de démarrage rapide, entre autres.







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP