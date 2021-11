AMD prépare les cartes graphiques Radeon RX 6500 XT et RX 6400.



AMD s'apprête à conclure sa série de cartes graphiques discrètes de bureau Radeon RX 6000 avec deux nouvelles UGS, la RX 6500 XT et la RX 6400. Ces deux modèles inaugurent le plus petit morceau de silicium de la société basé sur l'architecture graphique RDNA2, nom de code "Navi 24", dans l'espace de bureau. Le RX 6500 XT exploite au maximum ce silicium, en permettant la présence physique des 16 unités de calcul, soit 1 024 processeurs de flux. Le RX 6400 est considérablement réduit, avec 12 unités de calcul sur 16, soit 768 processeurs de flux.







Le silicium Navi 24 est doté d'une interface mémoire GDDR6 de 64 bits de large, qui est associée à 4 Go de mémoire discrète sur les deux UGS. Cette mémoire fonctionne à un débit de 14 Gbps, ce qui correspond à une bande passante mémoire de 112 Go/s. Il est intéressant de noter que le cache Infinity fait son retour, sous la forme d'un minuscule cache sur puce de 16 Mo qui protège le sous-système de mémoire.



La RX 6500 XT pourrait avoir juste assez de muscle pour les jeux d'e-sports à 1080p, tandis que la RX 6400 ressemble plus à une carte que vous achèteriez juste parce que votre processeur n'a pas de graphiques intégrés (par exemple, si vous utilisez un processeur Ryzen 5000X et que vous avez juste besoin d'une solution graphique qui répond aux dernières normes d'E/S d'affichage et d'accélération des médias). Pour l'instant, nous ne savons pas si la Navi 24 est compatible avec DirectX 12 Ultimate, c'est-à-dire si elle comporte des accélérateurs de rayons sur ses unités de calcul.



Le lancement des deux cartes est prévu pour le premier trimestre 2022.



VIDEOCARDZ