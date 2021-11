Test des ventilateurs ARGB Light Wings Triple Pack 140mm PWM de be quiet!

Pc-Boost a le plaisir de vous faire découvrir son dernier test sur les ventilateurs ARGB Light Wings Triple Pack 140mm PWM de be quiet!

be quiet!, acteur incontournable dans le monde du refroidissement, de l’alimentation mais aussi des boitiers a longtemps joué la carte du haut de gamme associé à la sobriété de ses produits, mais sans négliger pour autant l’esthétisme de ces derniers. Avec la mode des périphériques RGB, la marque a commencé à franchir ce pas avec entre autres certains produits comme le boitier Pure Base 500DX, ou encore le watercooling Silent Loop 2, et s’est rendu compte que la demande se faisait assez pressante dans ce domaine, et notamment dans le monde du gaming. C’est donc en écoutant les consommateurs, que be quiet! se lance désormais également avec de nouveaux ventilateurs RGB sous le modèle appelé avec un joli nom de Light Wings, qui viennent compléter cette demande sans cesse grandissante. Proposés sous deux formats en 120mm et 140mm, qui sont les plus courants dans nos boitiers, ces derniers vont-ils être en mesure de satisfaire les prochains utilisateurs tant au niveau du refroidissement qu’en termes d’esthétisme ? C’est à cette question que nous allons essayer de répondre au travers du test qui suit.

