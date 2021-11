Les sorties Netflix de la semaine #70.







La réalité en face



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Après qu’une soirée calamiteuse à Philadelphie avec son frère menace de gâcher sa carrière et le reste, un humoriste mondialement connu cherche à rattraper la situation.



A Boy called Christmas



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Nikolas est un petit garçon déterminé qui affronte son destin à travers un pays magique habité par des créatures mythiques de noël, les elfes, afin de retrouver son père et ramener l’espoir chez lui.



Supercrooks



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Johnny Bolt recrute un groupe de crapules pour un dernier casse. La cible : un impitoyable baron du crime doté de super-pouvoirs. Tout devrait bien se passer…



Voici la liste des sorties complètes de la semaine :



- Gaufrette et Mochi : repas de fête,

- Les maîtres de l’Univers : révélation,

- Meurtrie,

- La réalité en face – Mini-série,

- A Boy called Christmas,

- Ruby tombée du nid,

- Supercrooks,

- Un château pour Noël.



VON GURU