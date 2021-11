TECHPOWERUP nous propose le test des : ADATA XPG Lancer DDR5-5200 2x 16 Go.







Poursuivant sa domination et battant des records mondiaux, la DDR5 est à l'avant-garde et a fait appel à ceux qui veulent être au centre de ce point de l'histoire aux côtés d'Intel avec le lancement récent des processeurs Intel Core de 12e génération. Nous arrivons à la fin du règne de la DDR4 et au début d'une nouvelle génération qui teste et repousse les limites absolues de ce qui peut être réalisé aujourd'hui.



Pour l'utilisateur occasionnel, abandonner la DDR4 n'est pas toujours bénéfique. TechPowerUp a déjà un article avec une comparaison approfondie des performances de la DDR4 et de la DDR5 avec la technologie Alder Lake d'Intel pour ceux qui veulent un peu plus que ce que cette revue offre à elle seule à cet égard. Ne vous méprenez pas sur mon enthousiasme pour la DDR5, car elle n'est pas sans inconvénients. La première génération de DDR5 a déjà subi un coup dur, car elle souffre d'un prix d'entrée élevé et d'une latence accrue, ce qui annule tous les avantages qu'elle peut apporter, la plaçant ainsi à un niveau inférieur aux kits de mémoire DDR4 haute performance disponibles dans de nombreuses applications.



Cela pose bien sûr la question de savoir pourquoi un consommateur choisirait actuellement la DDR5 dans ces circonstances. Ce n'est pas une question simple avec une réponse unique en raison du nombre d'applications qui utilisent la mémoire de différentes manières. Les avantages actuels du passage à la DDR5 sont des fréquences de fonctionnement plus élevées, une tension plus faible, des modules plus denses, et certains jeux et applications qui voient une augmentation des performances, bien que faible. Les avantages futurs s'appuieront sur la base établie, comme cela a été le cas avec la DDR3 et la DDR4. La DDR4 a commencé par la DDR4-2133 avec 4 Go par module. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 16 Go, avec une capacité fulgurante de DDR4-4800 dans les configurations à double rangée.



Les avantages à long terme de la transition vers la DDR5 sont clairement établis pour suivre les mêmes tendances que ses prédécesseurs. À ce stade précoce de la vie du produit, seules quelques sociétés proposent actuellement des kits de mémoire DDR5. ADATA est l'un des plus grands fabricants de mémoire flash et de DRAM au monde, avec une présence dans le monde entier. Fondée en 2001, ADATA n'a cessé de se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui : un leader du secteur. ADATA dispose de plusieurs lignes de produits pour s'adapter à différents marchés, la subdivision XPG visant les passionnés de PC et portant cette marque. La ligne XPG Lancer est proposée en SKUs non-RGB et RBG, et la configuration 32 Go (2x 16 Go) est évaluée à 5200 MT/s.







ADATA a fait un pas en avant et nous a apporté la ligne XPG DDR5 sous la famille de produits Lancer. Le kit XPG Lancer DDR5-5200 que j'ai sous les yeux aujourd'hui présente de nombreuses similitudes avec les autres avec des timings de 38-38-38-76 à 1,25 V pour son profil XMP. Une note rapide puisque la DDR5 a le même nombre de broches et les mêmes dimensions que la DDR4 : elle n'est pas compatible avec les slots DDR4 ou vice versa. Ceux qui essaient ne pourront pas installer la DIMM car l'encoche a été déplacée pour éviter que cela ne se produise et n'endommage les composants.



Voici la fiche technique :







Maintenant que tout cela est dit, voyons comment ce kit XPG Lancer DDR5-5200 32 Go se positionne par rapport à la concurrence !



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



