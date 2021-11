Annonce de l'édition limitée de la collection SteelSeries Neo Noir.



SteelSeries annonce sa dernière collection en édition limitée avec des designs inspirés de CS:GO, la collection Neo Noir. La collection Neo Noir de SteelSeries n'aura qu'une seule série, sans réimpression prévue. La collection comprend une édition Neo Noir de la souris SteelSeries PRIME, les tapis de souris QcK Prism L et QcK Prism XL Neo Noir Edition, et les Arctis Pro Speaker Plates Neo Noir Edition pour les casques Arctis Series.







La collection SteelSeries Neo Noir en édition limitée combine la sophistication sauvage et multicolore des skins Neo Noir de CS:GO avec la fiabilité et le savoir-faire des produits vedettes de SteelSeries pour apporter un certain chaos élégant à votre configuration de jeu. La collection SteelSeries Neo Noir est exclusive aux membres de SteelSeries.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



SteelSeries Prime : Neo Noir Édition



Édition limitée, une souris légère qui offre un jeu sans lag, croustillant de clics et dispose de l'énergie chaotique de la Neo Noir CS:GO skin.



SteelSeries QcK Prism XL : Neo Noir Édition



Édition limitée de tapis de souris RGB avec le design hypnotique de Neo Noir pour vous couvrir, peu importe la taille de votre zone de jeu.



SteelSeries QcK L : Neo Noir Édition



Tapis de souris en édition limitée avec le design Neo Noir pour ajouter du style entre votre PC de jeu et votre fauteuil.



Plaques d'enceinte SteelSeries Arctis Pro : Neo Noir Edition (Amérique du Nord uniquement)



Plaques de haut-parleurs en édition limitée avec le design Neo Noir, qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Compatible avec les casques Arctis Pro, Arctis Pro Wireless et Arctis Pro + GameDAC.



Les Prix :



- SteelSeries Prime: Neo Noir Édition : 79.99 Dollars - Cliquez ICI,

- SteelSeries QcK Prism XL: Neo Noir Édition : 69.99 Dollars - Cliquez ICI,

- SteelSeries QcK L: Neo Noir Édition : 19.99 Dollars - Cliquez ICI,

- SteelSeries Arctis Pro Speaker Plates: Neo Noir Édition : 29.99 Dollars - Cliquez ICI.



VORTEZ