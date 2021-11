L'utilitaire WD Dashboard 3.5 sera compatible Storage Spaces.







Western Digital propose une nouvelle version 3.4.2.9 de la boîte à outils Dashboard qui permet de configurer, de tester et de vérifier l'état de santé des SSD WD et SanDisk. Pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent dans cette mise à jour 3.4.2.9 contrairement à la précédente version 3.4.2.8 qui ajoutait le support du SSD WD Blue SN570 NVMe SSD et plusieurs autres améliorations et corrections.







Il est en effet cette fois-ci exclusivement question de la suppression de la dépendance à la plateforme Microsoft Media Foundation (MF). Bref, on peut faire plus sexy comme changement !



En revanche, on apprend quelque chose de beaucoup plus intéressant dans les notes de version de ce Dashboard 3.4.2.9. Western Digital annonce que la prochaine version 3.5 du Dashboard supportera à nouveau pleinement les volumes virtuels Storage Spaces. Alors que les SSD utilisés au sein d'un pool de stockage Windows étaient parfaitement visibles dans les versions 3.3 et antérieures du Dashboard, ils ne l'étaient bizarrement plus suite à la mise à jour 3.4 de septembre ce qui était assez ennuyeux pour assurer leur maintenance. Il n'est toutefois pas précisé à quelle date ce Dashboard 3.5 sera disponible pour les SSD Western Digital et SanDisk.



Pour information, les espaces de stockage sont une technologie inaugurée dans Windows 10 et toujours présente dans Windows 11. Il s'agit d'une solution équivalente au RAID habituel mais qui est totalement gérée au niveau logiciel par le système d'exploitation et ne nécessite pas de contrôleur ou de pilote additionnel. Les Storage Spaces sont constitués d'au moins trois disques durs ou SSD (NVMe/SATA/SAS/USB) qui sont agrégés et visibles comme un seul lecteur virtuel (ou pool) connecté au contrôleur virtuel Microsoft Storage Spaces Controller. Cela offre de meilleures performances et surtout une redondance des données en cas de panne de l'un d'eux. Tout comme le RAID, il est possible de créer plusieurs types d'espaces de stockage : les espaces de stockage simple, les espaces de stockage en miroir (double ou triple) et les espaces de stockage avec parité.



À noter que Windows 11 n'est toujours pas officiellement compatible avec le logiciel Dashboard.



Téléchargement



- Application Western Digital Dashboard 3.4.2.9 pour Windows 7/8.1/10 32/64 bits : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.4.2.9 pour Windows 7/8.1/10 32/64 bits : Cliquez ICI.



