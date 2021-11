GIGABYTE propose un outil de correction des DRM pour les processeurs Intel Alder Lake (stationnement et déverrouillage dynamiques des E-Cores).



Gigabyte a publié le Gigabyte DRM Fix Tool, qui permet aux utilisateurs de cartes mères Gigabyte Z690 de parquer ou dé-parquer facilement et rapidement les E-cores (Gracemont) contenus dans les processeurs Alder Lake.



Bien que cela n'ait pas été généralement connu avant l'annonce d'Alder Lake, il était largement supposé que les processeurs Core de 12e génération auraient des problèmes avec les anciens jeux contenant des DRM. En bref, la microarchitecture hybride d'Alder Lake trompe les solutions DRM telles que Denuvo en leur faisant croire que deux systèmes différents utilisent simultanément le même jeu, alors que les deux systèmes utilisent la même clé. De toute évidence, une simple mise à jour de la part du développeur du jeu suffira à résoudre les problèmes d'incompatibilité avec l'environnement Alder Lake. Pour être pratique, il est peu probable que les développeurs se donnent la peine de mettre à jour tous leurs titres pour Alder Lake, surtout si les jeux ont plus de deux ans à ce stade.



Heureusement, les fabricants de cartes mères ont inclus une option permettant de désactiver les cœurs Gracemont dans le processeur Alder Lake. La difficulté réside dans le fait que le choix se trouve dans le BIOS de la carte mère, qui peut être un endroit déroutant et décourageant pour les personnes ayant peu d'expérience en informatique. Même les utilisateurs expérimentés trouveront cela peu pratique, car ils devront redémarrer manuellement le système, activer l'option, puis redémarrer à nouveau. Vous devez passer par ce processus chaque fois que vous souhaitez jouer à un vieux jeu dont les DRM ne sont pas compatibles avec Alder Lake.



Avec le Gigabyte DRM Fix Tool, qui est de petite taille et ne nécessite aucune installation, le travail de stationnement des E-cores est facilité. La mauvaise nouvelle est que le logiciel n'est disponible que pour les cartes mères Gigabyte Z690. Afin d'utiliser cette fonctionnalité, seule la version la plus récente du firmware de la carte mère est requise.



Voici la liste des cartes mères concernées :







Le DRM Fix Tool peut être téléchargé sur le site Web de Gigabyte : Cliquez ICI.



THE GURU3D