KIOXA nous propose un nouveau SSD NVMe : Le EXCERIA PRO SSD.







La gamme de capacité comprend deux modèles avec des capacités de 1 To et 2 To et la flash NAND est "BiCS FLASH TLC". Des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 7 300 Mo/sec et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 6 400 Mo/sec sont possibles, tout comme des vitesses de lecture aléatoire allant jusqu'à 1 million d'IOPS (2 To)/800 000 IOPS (2 To), et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1,1 million d'IOPS (1 To)/1,3 million d'IOPS (2 To). Les joueurs haut de gamme et les créateurs professionnels qui accordent une grande importance aux performances devraient envisager d'acheter ce produit.



Le facteur de forme est M.2 2280-S2-M, les dimensions externes sont les suivantes : largeur 22,15 mm, longueur 80,15 mm et hauteur 2,23 mm. Le poids est de 7,6 g pour 1 To et de 8,0 g pour 2 To. Les dimensions internes sont de 22,15 mm de large, 80,15 mm de long et 2,23 mm de haut. La capacité d'écriture totale pour 1 To est de 400 To, et pour 2 To, elle est de 800 To. Le temps moyen entre les défaillances (MTTF) est de 1,5 million d'heures et la garantie du produit est de 5 ans.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Pour les prix la version 2 To est à : 360 Dollars, celle de 1 To est à : 179 Dollars.



THE GURU3D