Le Cooler Master CK352 est un clavier mécanique de jeu avec un design de touches à deux tons.



Les touches sont de couleur noire et grise, ce qui en fait un clavier mécanique de jeu. Bien que la disposition du clavier soit une disposition japonaise typique (bien que l'image du produit représente un modèle à disposition anglaise standard), un commutateur à axe brun de haute qualité avec une durabilité de 50 millions de cycles de frappe est utilisé.























Les autres caractéristiques comprennent un rétroéclairage RVB qui peut être commuté entre plusieurs modes d'émission et effets sur chaque touche, ainsi qu'une fonction d'éclairage avec une barre lumineuse sur la moitié latérale du clavier. L'appareil est également doté d'une fonction appelée "contrôle à la volée", qui permet aux utilisateurs de faire fonctionner à la fois le rétroéclairage et les lecteurs multimédias sans avoir besoin de logiciel.



Le clavier est fabriqué en résine ABS à double injection et a été gravé au laser pour un aspect professionnel. En plus d'être construit en aluminium et en polycarbonate, le clavier dispose d'une interface USB 2.0, d'un taux de rapport de 1 000 cycles par seconde et d'un temps de réaction de 1 milliseconde.



Les dimensions extérieures du produit sont de 454,6 mm de largeur, 142,6 mm de profondeur et 35,96 mm de hauteur. Il pèse 904 g (sans le câble), a une longueur de câble de 1,8 m et est garanti deux ans. Windows XP et Windows 7 (ou une version ultérieure) sont les systèmes d'exploitation pris en charge.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 69 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D