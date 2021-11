TECHPOWERUP nous propose le test de la : Glorious Model D Wireless.







Glorious PC Gaming Race (ou Glorious en abrégé) est une société de périphériques basée aux États-Unis. Le Model D Wireless est plus qu'un Model O Wireless dans la coque du Model D. Tout d'abord, les boutons principaux ont été mis à niveau avec les commutateurs Kailh GM 8.0, dont la capacité est de 20 millions de clics. De plus, il n'y a plus de trous sur les boutons principaux, ce qui rapproche le Model D Wireless d'un design sans trous. En plus de cela, Glorious a promis d'avoir considérablement renforcé son processus de contrôle qualité, ce qui devrait permettre de réduire les défauts du premier lot et d'améliorer la qualité de fabrication dans son ensemble. À part cela, tout ce qui a fait le succès du Model O Wireless est toujours en place : le capteur BAMF (PixArt PAW3370) capable de 19 000 CPI, plus de 70 heures d'autonomie, un design léger de 69 g, des pieds en PTFE pur et un câble de chargement très flexible. Glorious Core offre toutes les options habituelles de personnalisation logicielle, y compris pour le riche éclairage RVB. Dans un premier temps, seules les variantes en noir et blanc mat seront disponibles, les variantes brillantes devant potentiellement suivre plus tard.







Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP