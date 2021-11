Le Core i7-12700H d'Intel bat le Ryzen 9 5900HX de 47 % dans les scores Cinebench divulgués.



Intel devrait annoncer ses processeurs mobiles Alder Lake au premier trimestre 2022. Des rumeurs et des fuites concernant plusieurs de ces puces font déjà surface. Le i7-12700H a récemment été repéré en train d'exécuter Cinebench sur ce qui pourrait être un MSI GE76 Raider 12UH, les résultats montrant des gains de performance impressionnants. Le processeur comporte six cœurs Golden Cove (P) et huit cœurs Gracemont (E) pour un total de 14 cœurs et 20 threads.











Le i7-12700H comprend un TDP de base configurable de 35 W à 45 W et cet échantillon spécifique fonctionnait à une fréquence de base de 2,9 GHz pendant les tests. Le processeur a obtenu 689 points dans Cinebench R20 single-core, ce qui le place 12% plus rapide que le Core i9-11950H et 21% plus rapide que le Ryzen 9 5900HX d'AMD. Le processeur creuse cet écart dans Cinebench R20 multi-core avec un score de 7158 points le plaçant 47% au-dessus du Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs et 16 threads. Nous pouvons également voir que la performance multi-core est 49% plus rapide que le Apple M1 Max récemment sorti dans Cinebench R23. AMD prépare ses processeurs Ryzen 6000 pour un lancement début 2022 qui seront en concurrence avec ces puces Alder Lake, mais nous n'avons pas encore vu beaucoup de fuites de performance pour les comparer.



TECHPOWERUP