Les pilotes AMD RAID et StoreMI compatibles Windows 11.







Si AMD a proposé des drivers graphiques finals Radeon optimisés pour WDDM 3.0 dès la sortie de Windows 11 RTM (build 22000) le 5 octobre 2021, il aura fallu attendre plus de deux semaines pour que les problèmes de performances des processeurs AMD Ryzen avec cet OS soient résolus. AMD mettait pour cela en ligne le pack Chipset Drivers 3.10 contenant un nouveau profil énergétique Ryzen Power Plan qui restaurait le comportement normal de la fonction UEFI CPPC2 chargée de sélectionner automatiquement le cœur préféré à utiliser c'est-à-dire le plus performant.







Par ailleurs, depuis ces six longues semaines, AMD ne proposait toujours pas de version officiellement compatible avec Windows 11 de ses pilotes RAID et StoreMI. C'est enfin chose faite avec la publication du pilote AMD RAID 2.20.19.037 et du pilote AMD StoreMI 2.1.0.205.



Grâce au pilote RAID 2.20.19.037, on peut désormais créer sous Windows 11 des grappes de plusieurs SSD ou de plusieurs disques durs afin d'améliorer les performances du stockage ainsi que la sécurité des données qui sont redondées sur les différents supports. Les modes RAID 0/1/5/10 sont supportés ainsi que les lecteurs de type NVMe (SSD) ou SATA (HDD/SSD).



L'application de gestion des volumes RAID RAIDXpert2 (incluse avec le pilote) a aussi été mise à jour en version 9.3.0.00296. En revanche, AMD n'a pas publié le nouveau pilote RAID sous la forme d'une archive ZIP ce qui était pourtant bien pratique pour la bonne détection du contrôleur de stockage durant l'installation de Windows (installation dite F6). Seul l'installateur complet est proposé par AMD cette fois-ci.



En ce qui concerne le pilote StoreMI, là encore la dernière version 2.1.0.205 est maintenant pleinement compatible avec Windows 11 et certaines configurations matérielles Ryzen AM4 et Ryzen Threadripper TR4/sWRX8. Contrairement au mode RAID qui agrège des supports de stockage de même type et de même capacité, la technologie StoreMI 2.x permet, elle, de grouper plusieurs HDD et SSD de différents types (SATA/NVMe) et de différentes tailles en un unique lecteur virtuel utilisé tel quel par le système. Avec StoreMI, toutes les données sont sockées sur le ou les disques durs mais les données les plus demandées sont en plus automatiquement copiées par un algorithme sur un ou plusieurs SSD qui font alors office de mémoire cache très rapide pour améliorer les performances de transfert et les temps d'accès. Jusqu'à 16 supports physiques et jusqu'à 4 lecteurs virtuels peuvent être créés avec StoreMI comme nous l'avions vu dans l'actualité AMD débride le nombre de lecteurs physiques et logiques utilisables par StoreMI.



Petit rappel, pour utiliser le mode RAID, le contrôleur de stockage AMD doit être configuré sur RAID dans le BIOS/UEFI alors que pour le mode StoreMI il faut le configurer sur AHCI.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bits (x64)



- Drivers AMD Chipset Drivers 3.10.08.506 WHQL : Cliquez ICI,

- Drivers AMD RAID Drivers 2.20.19.037 WHQL : Cliquez ICI,

- Drivers AMD StoreMI 2.1.0.205 WHQL : Cliquez ICI.



