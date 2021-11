TEAMGROUP lance les SSD industriels N75A-M80 et N75G-M80.



TEAMGROUP annonce deux lecteurs à semi-conducteurs M.2 PCIe de qualité industrielle équipée de modules de dissipation de chaleur brevetés, le N75A-M80 et le N75G-M80. Ces deux produits peuvent être utilisés dans un environnement à espace limité et offrent d'excellentes performances de refroidissement lors d'un fonctionnement à grande vitesse 24 heures sur 24, ce qui permet de surmonter les environnements extrêmes et les défis en constante évolution des applications industrielles.







Les N75A-M80 et N75G-M80 utilisent des puces cache DRAM pour accélérer les vitesses de lecture des SSD. Leur technologie à température étendue permet un fonctionnement stable dans des températures de fonctionnement difficiles allant de -40 °C (-40°F) à 85 °C (185°F), ce qui en fait les meilleures solutions de dissipation de la chaleur pour les équipements industriels, tels que les systèmes automobiles, les équipements aérospatiaux et les machines d'IA.



Caractéristiques des N75A-M80 et N75G-M80 :



- Technologie de pointe en matière de dissipation thermique,

- TLC 3D durable de qualité industrielle,

- Équipé d'un cache DRAM,

- Prend en charge les codes de correction d'erreur (ECC) tels que LDPC,

- Technologie de nivellement global de l'usure,

- Supporte la fonction S.M.A.R.T. (logiciel exclusif S.M.A.R.T. Tool développé par TEAMGROUP),

- Prise en charge du cryptage matériel AES256 bits/Classe de sous-système de sécurité TCG Opal 2.0,

- Technologie de refroidissement brevetée graphène/cuivre-N75G,

- Brevet américain (n° : US 110,513,92 B2),

- Brevet d'invention de Taiwan (n° : I703921),

- Brevet de modèle d'utilité chinois (n° : CN 211019739 U),

- Technologie brevetée de refroidissement par ailettes en aluminium-N75A,

- Brevet d'utilité de Taiwan (n° : M541645).



Disponibilité et Prix



Les SSD industriels N75A-M80 et N75G-M80 sont disponibles dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site TEAMGROUP.



