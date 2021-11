CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Lian Li O11 Air Mini, Mid-Tower, Tempered Glass - white.







Le Lian Li O11 Air Mini offre un excellent flux d'air, afin que votre matériel PC haut de gamme fonctionne au frais et en silence. Son panneau arrière réglable vous permet de personnaliser l'espace intérieur pour la carte mère, le nombre d'emplacements d'extension et les options de radiateur. Le bloc d'alimentation, les lecteurs et les câbles sont logés dans une deuxième chambre, ce qui permet de réaliser des constructions sobres. En combinant des matériaux tels que l'aluminium et le verre trempé, le Lian Li O11 Air Mini est aussi élégant que possible.























Les caractéristiques du Lian Li O11 Air Mini Mid-Tower en un coup d'œil :



- Un boîtier extrêmement polyvalent avec un panneau arrière modulaire.

- Accepte les cartes mères avec un facteur de forme E-ATX, ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX.

- Panneau latéral en verre trempé transparent pour mettre en valeur votre matériel.

- Panneau supérieur, frontal et latéral droit en aluminium.

- Panneau E/S avec un port USB-C et deux ports USB 3.0.

- Prise en charge des cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 362 mm de longueur.

- Jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm possibles pour un refroidissement maximal.

- Convient aux alimentations ATX de taille normale pour satisfaire le matériel gourmand en énergie.

- Incluant trois ventilateurs PWM pour un refroidissement efficace dès la sortie de la boîte.



O11 Air Mini : Boîtier PC modulaire avec un excellent flux d'air



Le Lian Li O11 Air Mini est extrêmement polyvalent grâce à son panneau arrière modulaire. Le contenu de la livraison contient différents supports qui peuvent être utilisés pour ajuster le panneau arrière. Cela affecte grandement le choix des composants. Plus la carte mère est petite, plus l'espace disponible pour les autres composants est important.



Configuration du panneau arrière à 7 emplacements



Lorsque le panneau arrière est dans sa configuration à sept emplacements, une carte mère ATX peut être installée. Les radiateurs ne peuvent pas être fixés sur le dessus, mais il est possible d'y monter des ventilateurs à la place. Cependant, vous pouvez installer un radiateur juste à côté de la carte mère, en monter un à l'avant et un autre au fond du boîtier. En sacrifiant le radiateur latéral, vous pourrez installer une carte mère E-ATX d'une largeur maximale de 280 mm.



- Cartes mères : E-ATX (sans radiateur latéral), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX,

- Emplacements d'extension : 7,

- Dessus : Trois ventilateurs de 120 ou deux de 140 mm (jusqu'à 25 mm d'épaisseur),

- Côté : radiateur de 240 mm jusqu'à 59 mm d'épaisseur,

- Avant : Max. 240/280 mm ou deux ventilateurs de 120/140 mm,

- Bas (ATX) : Max. 240 mm de radiateur ou deux ventilateurs de 140 mm,

- Bas (Micro-ATX / Mini-ITX) : max. 240 ou 280 mm de radiateur ou deux ventilateurs de 120/140 mm.



Configuration du panneau arrière à 5 emplacements



Lorsque le panneau arrière a été configuré pour cinq emplacements d'extension, il est possible d'installer des cartes mères jusqu'au facteur de forme Micro-ATX. La carte mère est montée en position basse afin qu'un radiateur puisse être monté sur le dessus.



- Cartes mères : Micro-ATX, Mini-ITX,

- Emplacements d'extension : 5,

- Dessus : Max. 240/280 mm de radiateur (jusqu'à 65 mm),

- Côté : radiateur de 240 mm jusqu'à 59 mm d'épaisseur,

- Avant : Max. 240/280 mm ou 2x ventilateurs 120/140 mm,

- Bas (Micro-ATX) : max. 240 mm ou 2x ventilateurs 120/140 mm,

- Bas (Mini-ITX) : Max. 240 ou 280 mm radiateur ou 2x 120/140 mm ventilateurs.



De la place pour un système de jeu puissant



Un ventilateur supplémentaire de 120 mm peut être monté sur le panneau arrière dans toutes les configurations possibles. Des ouvertures de ventilation très fines sur les panneaux avant, supérieurs et latéraux permettent une excellente circulation de l'air. Le Lian Li O11 Air Mini peut accueillir des refroidisseurs de CPU jusqu'à 170 mm de hauteur, de sorte qu'il n'y a pratiquement aucune limite dans le choix d'un refroidisseur de processeur puissant. Ce boîtier prend également en charge les cartes graphiques particulièrement grandes jusqu'à 362 mm de longueur.

Disques durs et SSD



Le bloc d'alimentation et les disques sont logés dans la chambre de droite du O11 Air Mini. Le boîtier prend en charge les blocs d'alimentation de format ATX jusqu'à 200 mm de long et offre des emplacements de montage pour un total de six disques :



- 4x 3.5/2.5" et 2x 2.5".



Design, matériaux et connectivité



Le Lian Li O11 Air Mini a un design fonctionnel, mais distinctif et élégant. Le boîtier est basé sur un cadre solide en acier. Le dessus, la façade et le panneau latéral droit sont en aluminium thermolaqué blanc. Le panneau latéral gauche est en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce qui vous permet de mettre en valeur votre matériel.



Les ports et les boutons intégrés dans le panneau supérieur du Lian Li O11 Air Mini sont facilement accessibles :



- 2 x USB 3.0 type A,

- 1 x USB 3.1 type C,

- 1 prise audio 3,5 mm (4 pôles),

- Bouton d'alimentation avec LED HDD intégrée.



Voici la fiche technique :









Le prix de ce boitier est de : 124.90 euros.



Pour plus d'informations sur le boitier, aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il est également disponible dans une autre couleur : NOIR.



Le prix est de : 114.90 euros.



Pour l'avoir en coloris noir, Cliquez ICI.



CASEKING